Tanti auguri a Eleonora Milani!

Tantissimi auguri a Eleonora Milani per il suo compleanno. Per lei una dedica speciale.

“Che tu possa sempre sognare in grande, sorridere sempre delle piccole cose, imparare ogni giorno una cosa nuova e custodirla come un tesoro, che tu possa ogni anno essere felice del passato e curiosa del futuro, che tu possa essere sempre felice. Non chiedo altro per te se non che tu sorrida sempre, con le labbra, con gli occhi e soprattutto con il cuore. Avere una figlia come te è davvero il più grande successo della mia vita, sono orgogliosa di te e di come sei, continua così amore mio sei sulla strada giusta…Tanti auguri da tutti noi, ma un augurio speciale da tua sorella Erika che non vede l’ora di essere portata a spasso da te”.

Tantissimi auguri di buon compleanno a Eleonora anche dalla redazione del Capoluogo!