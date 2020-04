Ospedale San Salvatore, 11mila euro raccolti dall’associazione Azimut

Coronavirus, 11mila euro dall’associazione Azimut al San Salvatore.

L’Associazione Azimut dona 11mila euro all’Ospedale San Salvatore dell’Aquila per sostenere la struttura ospedaliera nell’emergenza covid-19. È quanto si legge in una nota dell’Associazione: “A seguito delle donazioni raccolte sulla piattaforma GoFundMe – al netto delle tariffe – e sul C/C dell’Associazione per sostenere la struttura ospedaliera del San Salvatore dell’Aquila e dare un contributo fattivo nella battaglia contro il Coronavirus, comunichiamo alla Città di aver donato la cifra di 11.000 euro al nostro Ospedale“.

“Siamo orgogliosi di aver raccolto, ancora una volta, la solidarietà di tantissimi cittadini ed associazioni della provincia che hanno scelto di stare al nostro fianco per questa causa. Cogliamo l’occasione per ringraziare la cittadinanza e il Direttore Generale della ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, Dott. Roberto Testa, che ha accettato i frutti della nostra iniziativa”.