Iorestoacasa, le consegne a domicilio per addolcire la Pasqua

#Iorestoacasa a Pasqua a causa del Coronavirus e per non rinunciare ai piaceri della tavola o a una coccola enogastronomica, ci sono le consegne a domicilio di vino e pasta fresca.

Sono diverse le attività che all’Aquila hanno deciso di fare consegna a domicilio nel periodo pasquale, per non perdere il contatto con i clienti e per sentirsi anche solo virtualmente vicini alla città in un momento in cui l’emergenza impone l’isolamento e vieta i contatti.

Per un buon bicchiere di vino ci sono le ragazze dell’enoteca Fantini che si trova in Via Strinella 26/28.

Barbara Sciotti e Sabrina Castri hanno pensato alla consegna a domicilio soprattutto per rimanere in contatto con i propri clienti. Protette dalle mascherine che nascondono solo in parte il loro consueto sorriso, da settimane consegnano vini locali abruzzesi ma anche di fuori regione a chi da casa non ha voluto rinunciare “al piacere di Bacco”.

Fantini è una cantina abruzzese del gruppo Farnese, che si trova nel chietino, a Ortona. Si tratta di vini riconosciuti come eccellenza mondiale nel 2016, nel 2017 e nel 2019.

“Ci mancano tanto i nostri clienti – spiegano Barbara e Sabrina al microfono del Capoluogo – e in questo momento è stato importante anche per noi non fermarci e decidere di consegnare a domicilio a chi aveva espresso la richiesta di avere una delle nostre bottiglie!”.

“Con la consegna vogliamo cercare di sentirci vicine anche solo virtualmente alla città, siamo state infatti le prime a fare il servizio a domicilio. Bisogna stare a casa, ma perchè rinunciare a questi piccoli piaceri?”.

Per la consegna non è previsto un ordine minimo, si può ordinare anche solo una bottiglia, non solo vivni ma anche liquori da fine pasto tipici della tradizione locale come ratafià e genziana che provengono da un’azienda sempre locale.

“Siamo delle fan del km0 o comunque di un commercio che vada a sostegno soprattutto delle nostre realtà. È un momento difficile anche per l’economia locale, per andare avanti, concetti che noi aquilani conosciamo bene avendo vissuto il dramma del terremoto del 2009, dobbiamo ripartire prima di tutto da ciò che ci offre la nostra terra, il nostro territorio”, concludono.

Per informazioni e ordini: 347/1969182 e 340/5931106

Alla pasta fresca per il pranzo di pasqua ci pensano invece i ragazzi di Arnold’s e Patatina.

Ravioli con olaci e ricotta, fettuccine, chitarrine o la classica lasagna pronta da cuocere, non c’è l’obbligo di un ordine minimo, per averli a casa propria a Pasqua.

I ragazzi di Arnold’s capitanati da Adolfo Scimia, già dai primi giorni dell’emergenza Coronavirus hanno attivato il servizio di consegna a domicilio per pranzo e cena sia per la pizzeria che il ristorante. Per informazioni. e prenotazioni 340/5590545.

“Restiamo vicini alla città – spiega Adolfo Scimia al Capoluogo – quest’anno per pasqua abbiamo pensato alla pasta fresca, la regina delle nostre tavole delle feste, con una chicca ‘speciale’: i ravioli con gli olaci, una tipicità locale che ricorda il sapore dei piatti preparati dalle nostre nonne”.

Consegne gratuite da Iperbimbo anche per le esigenze dei più piccini.

Per informazioni contattare telefonicamente i due punti vendita di Bazzano 0862/701343 e Coppito 0862/693947, oppure sulla pagina Facebook del negozio (Iperbimbo L’Aquila).