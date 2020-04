Buon compleanno Simone

Strapparti un sorriso è il mio obiettivo di oggi. Sei il mio mondo e non potrei immaginare la mia vita senza di te.

Grazie per tutti i bei momenti che abbiamo passato insieme e per quelli che verranno.

Sono così fortunata ad aver trovato una persona speciale come te e non posso che augurati il meglio.

Tantissimi auguri di buon compleanno amore mio!

Ti amo!

Daiana