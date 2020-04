Orso a passeggio per Fagnano Alto

Nascosto tra piante e alberi, tra i sentieri verdi di Campana, un orso passeggia, senza passare inosservato.

Uno spettacolo che riempie la quarantena in questo periodo delicato, di emergenza. L’orso passeggia immerso nella natura della piccola frazione di Fagnano Alto, incurante di chi, da lontano ma non troppo, lo immortala in un video con il telefonino.

Si ferma per un momento, poi riprende la sua marcia, svelto. Chissà forse alla ricerca di cibo. Poi finisce per essere nascosto dagli alberi.

Il video.

Foto repertorio di Pietro Santucci