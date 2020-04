L’Aquila – Giovedì ampie schiarite al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli prevalentemente sereni Temperature comprese tra +3°C e +16°C.

In Abruzzo giornata caratterizzata dal tempo stabile e soleggiato su gran parte della regione sia al mattino sia poi al pomeriggio; anche in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni sulle coste e sulle aree interne.

In Italia tempo stabile e asciutto per tutta la giornata con cieli in prevalenza sereni salvo innocue nubi in transito al Nord Est. Bel tempo e sole prevalente sin dalle prime ore del mattino, locali addensamenti in formazione sul Lazio nella parte centrale della giornata ma senza fenomeni associati. Condizioni di stabilità prevalente sia sui settori peninsulari che su quelli insulari, nuvolosità in aumento al pomeriggio sulle zone interne di Sicilia e Sardegna ma senza fenomeni associati.

Temperature stazionarie o in lieve e ulteriore rialzo.

(Centro Meteo Italiano)