Coronavirus, Spesa Sospesa: donati oltre mille chili di generi alimentari

Spesa sospesa, questa mattina gli Alpini del Gruppo ANA del 9 Reggimento della Sezione Abruzzi, hanno consegnato più di una tonnellata di generi alimentari al Comune dell’Aquila.

Grazie alla Spesa Sospesa, attiva da circa 10 giorni, hanno potuto raccogliere gli alimenti donati dagli aquilani e lasciati negli appositi carrelli posti nei vari supermercati che hanno aderito all’iniziativa. Inoltre, grazie al gesto di grande generosità, sono state consegnate 300 confezioni di fettuccine prodotte e donate da “Pasta Antonelli”.

Il Comune si è attivato con gli Alpini dell’Esercito Italiano per consegnare generi di prima necessità a chi ne avesse bisogno durante l’emergenza Covid-19. L’attività messa in piedi dal Comune, portata avanti grazie alle continue donazioni e allo sforzo dei volontari del magazzino della Caritas Parrocchiale di Pile, si regge grazie alla solidarietà gratuita degli aquilani ed è per questo che noi dell’Ana non potevamo tirarci indietro.

Per chi necessità di assistenza alimentare può chiamare il numero verde messo a disposizione del Comune 800676622.