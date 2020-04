Coronavirus, banca chiusa e difficoltà per gli appuntamenti

A causa dell’emergenza Coronavirus la banca è chiusa e riceve per appuntamento; sembra però che all’Aquila ci siano delle difficoltà per mettersi in contatto e fissare un incontro

Diverse le segnalazioni arrivate in merito alla redazione, tramite la rubrica “Dillo al Capoluogo”

Da quanto riferito, alcune persone hanno avuto difficoltà a contattare la banca Unicredit dell’Aquila.

In un caso specifico è stato segnalato di aver telefonato in banca e di non aver avuto risposta.

La redazione ha provato a contattare telefonicamente la banca ed effettivamente non risponde nessuno.

Si tratta principalmente di persone anziane con poca dimestichezza con i moderni mezzi messi a disposizione dalla tecnologia e quindi sprovviste di mail o l’home banking che consente di effettuare le operazioni bancarie da casa, come la ricarica telefonica o il pagamento di una bolletta.

Tra le segnalazioni, quella di una persona che ha necessità di cambiare bancomat perchè scaduto.

Ha ricevuto nei giorni scorsi un messaggio dalla banca che aveva già provveduto alla spedizione, ma l’indirizzo non è esatto e questa persona da giorni sta tentando di mettersi in contatto con la banca senza riuscirvi.

Secondo quanto riferito, durante l’uscita settimanale per la spesa, questa persona si è recata anche alla filiale UniCredit che si trova all’Aquilone che è chiusa per l’emergenza Coronavirus. Fuori la porta non c’è un cartello o un avviso che spieghi come contattare la banca.

