IlCapoluogo al tempo del Coronavirus, vi presento la redazione del vostro giornale!

La redazione è vuota in questi giorni di quarantena, ma tutti i giornalisti del Capoluogo restano sempre sul pezzo. Grazie ragazzi!

Voglio ringraziare tutti i giornalisti, e non solo, della redazione del Capoluogo che in questa enorme crisi non hanno mollato un attimo! La stanchezza inizia a farsi sentire, non abbiamo avuto un attimo di pace in questi ultimi 30 giorni circa, in cui abbiamo lavorato 12/14 ore di continuo. Senza fermarci, mai!

Voglio ringraziare tutti indistintamente per quello che avete fatto!

Grazie per la dedizione con cui vi siete consacrati alla nostra missione! Grazie per la responsabilità e la pazienza con cui avete affrontato questa angosciante pagina della nostra storia! Pensavamo di averle viste tutte in questi 11 anni e invece… siamo ancora qui a raccontare l’inimmaginabile e in questi giorni strazianti della ricorrenza del nostro terremoto, le immagini di devastazione si sommano allo sconcerto, alla solitudine, al silenzio interiore che diventa assordante. Negli anni scorsi questi giorni ci avrebbero unito nel dolore. Il 2020 non ci lascia nemmeno il conforto della condivisione.

IlCapoluogo, gli uomini e le donne

IlCapoluogo siamo Noi, uomini e donne della redazione ogni giorno in trincea per raccontarvi quello che succede intorno a noi. La giornata inizia molto presto in redazione con Lei, il nostro capo redattore, meglio conosciuto come Hitler, in virtù del rigore che la contraddistingue. Lei, Eleonora Falci è una giornalista professionista formatasi a Roma nella redazione di Radio Popolare.

Eleonora dorme poco, così con lei le rassegne stampa e le notizie principali prendono forma già dalle 5:30 del mattino. Quello stesso mattino che ha LORO in bocca, cioè tutti i giornalisti che si vedono assegnare a raffica gli argomenti caldi della giornata! Eleonora è sempre connessa, anche quando accudisce Diego ed Andrea, ha sempre un occhio sui social ed uno nella mail… anche quando passeggia in estate sulle spiagge di Roseto, a lei non sfugge mai nulla! Lei che ha scelto di vivere lontano dalla frenesia della città, andando a vivere con Davide a Molina Aterno, nel verde e nella pace del Parco Sirente Velino.

Là chat Whatsapp della Redazione inizia a trillare presto e Lui, Eliia Fogliadini, il nostro social media manager, viene puntualmente svegliato dalla raffica di messaggi di Eleonora.

Lui non insonorizza il cellulare, perché è sempre in allerta e vuole essere svegliato da qualunque notizia sopraggiunga nella notte. Il Bot del terremoto o l’ultima App, il commento su facebook o il messaggio su Messenger, Eliia da Pizzoli presiede tutti gli algoritmi e parla con loro in modo incomprensibile! Forse, ormai, lui stesso si è trasformato in un ChatBot!

Eliia segue i social, vive nei social e cerca di spiegarci quotidianamente il mondo parallelo di Facebook e Instagram.

Poi c’è Arianna Tocchio, la webmaster e grafica, è la creativa del giornale.

Lei è l’anima della parte grafica del giornale, la grazia e l’efficacia delle immagini nascono da lei. Arianna, insieme ad Eliia, studia e da vita alle campagne di comunicazione ed elabora le strategie. Docente universitario di informatica, lei vive connessa a tre o quattro Mac contemporaneamente! Siamo amiche dal 1997… lavoriamo insieme da sempre e credo di poter affermare, senza rischiare di essere smentita, che Arianna rappresenti la persona più corretta, più onesta e più generosa che io abbia mai conosciuto!

I giornalisti si susseguono al desk in turni infiniti, ormai, che coprono 12/14 ore al giorno, 7 giorni su 7. Non esistono più i weekend o i turni! Non stanno lavorando, stanno seguendo l’istinto atavico della missione. La missione di un giornalista.

Natalfrancesco Litterio è il giornalista arrivato a L’Aquila da Vasto per amore, poco più di 2 anni fa. Dopo 10 anni a Vasto, di cui due passati nella redazione di Zona Locale, ha scelto di trasferirsi a L’Aquila, dove lavorava sua moglie Lucia.

Nat, così lo chiamiamo in redazione, è poco loquace, ma sempre ironico. Specializzato in titoli ad effetto!

Anche quando lo abbiamo fatto arrestare in diretta! Arianna in redazione lo viziava di dolci e cioccolate, adesso ci penserà Lucia con i suoi profiterol!

Kristine Santucci è la piccolina della redazione: una giovanissima talentuosa che sognava sin da piccola di fare la giornalista. Da Morino presiede la Marsica e non molla mai.

Non serve ripeterle le cose, basta spiegarle una volta e lei le fa sue! Sentirete parlare ancora di lei!

Loredana Lombardo è la giornalista più fashion della redazione. Trascorre le giornate al telefono e presiede la città.

Sempre aggiornata su moda e tendenze, ma anche appassionata di cucina. Ne sa sempre una più del diavolo… e non solo di moda! Lei vizia Vincenzo e Leone con manicaretti da chef stellato! Ci mancano le cenette sul suo balcone vip!

Alice Pagliaroli è la giornalista sportiva che avete conosciuto al timone di BZona. Vi ha colpito con le sue ‘mises’ stravaganti! Soffre senza il calcio giocato, ma si è rimboccata le maniche per supportarci con le notizie dalla Marsica!

The last but not the least David Filieri, lui è il diplomatico, il saggio, il ponderato della redazione!

Il suo occhio critico osserva come un ‘grandangolo’ i flussi, analizza le situazioni, valuta alleanze e fratture, con l’approccio analitico di chi ha vissuto nelle stanze dei bottoni della Politica della prima Repubblica, traendone insegnamenti e capacità di proiezione.

Una piccola stagista in erba, Giorgia Graziosi, che a soli 20 anni sogna di diventare una giornalista. Non si è fatta scoraggiare dalla quarantena del Coronavirus all’inizio del suo percorso e, da casa, non molla un centimetro pur di imparare i segreti di una professione tanto ambita quanto complessa.

In questi giorni difficili, poi, abbiamo voluto creare uno spazio di cultura con la nostra poetessa ed editrice Alessandra Prospero. Uno spazio dedicato alla grande poesia, per lanciare un’àncora a quegli spiriti assetati, ma costretti in questo arido mondo! Da sempre Alessandra cerca di difendere, al costo della sua stessa vita, il valore della cultura, il piacere di parole in musica, di versi e rime! Non demordere Ale!

La firma che ci accompagna di storie in storie, ormai saltuariamente, ma che vorremmo più assidua e duratura, è senza dubbio Francesca Marchi. La nostra eclettica giornalista con cui abbiamo vinto tante battaglie! Lei che della passione della montagna ne ha fatto una costante di vita. Lei che riusciva a trarre ispirazione per i suoi pezzi anche da una semplice passeggiata con Davide!

E in fine ci sono io… Roberta Galeotti, la vostra guerriera rossa… che dire di me? Ormai mi conoscete! Io fondamentalmente sorrido alla vita!

Vivo da anni con un cellulare in una mano ed il macbook sulle ginocchia, costantemente connessa. La mia vita è fatta di sogni. Mio nonno mi ha insegnato a sognare una vita giusta; mio padre la forza della resilienza; mia madre la determinazione dell’amore… con questa valigetta non potevo che fare un lavoro che è una missione di vita!

Affronto con amore e fierezza la mia vita e le tante sfide che questa mi sottopone. Daniele ed Andrea rappresentano la fine e l’inizio di ogni mio sogno. Il mio lavoro è il senso e la sintesi della mia vita: combattere con dedizione per un mondo migliore al fianco dei più deboli, in una società che cambia minuto dopo minuto, mantenendo i piedi ben saldi nella terra. Quest’ultima, la terra, rappresenta le mie radici e le mie passioni: dall’orto al giardino, passando per i miei amati cavalli!

A tutti voi, miei cari ragazzi, va il mio più sincero ringraziamento e quello dell’intera città che ogni giorno ci segue, ci ispira e ci scrive! Ormai il Capoluogo registra oltre 100mila lettori al giorno, da un mese e mezzo.

Il canale WhatsApp è bombardato di messaggi, segnalazioni, denunce, ma soprattutto di attestazioni di stima dei nostri lettori che ci ringraziano per il lavoro che stiamo facendo giorno dopo giorno. Abbiamo scelto di essere liberi e di non avere un grande editore che paghi gli stipendi a fine mese, ma che voglia indicare di chi raccontare o chi attaccare, per i suoi equilibri di appalti e commesse. Noi raccontiamo la città! Dal nostro punto di vista, ma senza obiettivi reconditi.

Noi siamo l’informazione affidabile, senza retropensieri e retroscena! Noi siamo quello che leggete: un occhio sulla città, il vostro occhio su L’Aquila e sull’Abruzzo da più di 16 anni!

Foto di repertorio 3 aprile 2009 Il Capoluogo in Onda, su Ondatv