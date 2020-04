Il 6 aprile 2020 è nato Matteo, tanti auguri!

È nato ieri, lunedì 6 aprile 2020, il piccolo Matteo, per la gioia di mamma e papà.

“Tanti auguri a Giorgia Consumati, splendida neo mamma aquilana che, in un giorno tanto significativo per la città, il 6 aprile 2020 alle 16.30 ha dato alla luce il piccolo Matteo. Felicitazioni al papà Marco Cocco e i migliori auguri a questa nuova famiglia per una luminosa vita insieme, dalle cugine Iolanda e Roberta e da mamma Bianca.”

Ai neo genitori Giorgia e Marco gli auguri da parte della redazione del Capoluogo: benvenuto piccolo Matteo!