Coronavirus, un caffè per i lavoratori del G8

Caffè e ginseng per i lavoratori del G8 del San Salvatore dell’Aquila impegnati in estenuanti turni di lavoro in questi giorni di emergenza a causa del Coronavirus.

L’iniziativa benefica, che fa il paio con le 3 mila ferratelle donate ai lavoratori del G8 dalla signora di Castelnuovo, è stata voluta da due imprenditori aquilani: Piero Taffo, titolare dell’agenzia omonima di pompe funebri e Claudio Gregori, titolare dell’attività l’Oasi del Caffè che si trova a Pizzoli.

Insieme a Claudio Gregori anche il socio Amedeo Pucci.

Questa mattina sono state consegnate 600 cialde di caffè e ginseng e una macchinetta.

Le cialde acquistate da Piero Taffo e la macchinetta è stata donata invece da Claudio Gregori.

“Abbiamo voluto fare un piccolo gesto per omaggiare anche se con poco chi in questo momento di emergenza nazionale a causa del Coronavirus, lavora senza sosta, mettendo anche a rischio la propria salute per il bene di tutti”, ha spiegato Piero Taffo.