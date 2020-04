Coronavirus, sostegno psicologico per i pazienti del G8

Sostegno psicologico ai pazienti ricoverati presso il G8 dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila a causa dell’emergenza Coronavirus.

Accanto ai pazienti, in questo momento molto difficile a causa dell’emergenza coronavirus e della lunga permanenza in ospedale, ci saranno gli psicologi Cristina Crosti (in foto) e Paolo Mastrogregori.

L’iniziativa è stata voluta dall’associazione L’Aquila per la vita che in questo momento di emergenza Coronavirus ha già sposato diverse cause.

L’Aquila per la vita Onlus, nelle settimane scorse ha messo a disposizione dei reparti di rianimazione e malattie infettive del nostro ospedale la somma di 200mila euro,

L’aquila per la vita Onlus è inoltre impegnata a diretto contatto con i malati risultati positivi al Coronavirus/Covid19 ricoverati nella struttura G8 del San Salvatore e con i degenti ospitati nel riconvertito hotel Cristallo.

La Onlus aquilana ha attivato un servizio di sostegno psicologico in accordo con i professori Franco Marinangeli e Alessandro Grimaldi.

Il personale medico dell’Aquila per la vita, tutelato con idonei presidi sanitari, è in contatto diretto con i pazienti ricoverati nella struttura G8 e per ora telefonicamente con i pazienti presenti nell’hotel Cristallo.

“Una presenza, quella nel G8, fondamentale per i malati che hanno così la possibilità di guardare negli occhi e interagire non virtualmente ma direttamente con chi ha la sensibilità la professionalità e il coraggio di stare vicino a chi soffre. Anche questa è L’aquila per la vita. Un grazie speciale ai nostri psicologi, i dottori Cristina Crosti e Paolo Mastrogregori“, scrive in una nota il presidente della Onlus, Giorgio Paravano.

La psicologa Cristina Crosti prima di entrare in reparto