Coronavirus, saltano i mondiali di Skyrunning

In ragione delle misure legate al contenimento del Coronavirus, il Campionato del mondo giovanile di Skyrunning è stato spostato al 2021. Lo scenario sarà sempre quello de L’Aquila. Fabrizi: «Grazie al sostegno dell’assessore Liris e alla tenacia di Carpente».

A causa dell’emergenza Coronavirus in corso, il campionato mondiale giovanile di Skyrunning è stato spostato al 2021, ma si terrà comunque a L’Aquila. A darne notizia è l’assessore comunale allo Sport, Vittorio Fabrizi, che ha rivolto un ringraziamento all’assessore regionale allo Sport, Guido Liris, per aver reso possibile questa operazione.

«Dopo la legittima soddisfazione per aver ottenuto dalla Federazione Internazionale dello Skyrunning l’assegnazione della V edizione del campionato del mondo giovanile di skyrunning – ha osservato Fabrizi – è subentrato lo sconforto per non poterli disputare a causa della pandemia. Tuttavia, grazie alla tenacia e determinazione di Cristiano Carpente, vice presidente della Federazione Italiana, nonché referente dell’organizzazione aquilana, i campionati sono stati spostati al 2021, ma sempre a L’Aquila, sulle nostre bellissime montagne del massiccio del Gran Sasso d’Italia».

«Sarà l’occasione per un ‘rinascimento’ globale, con giovani provenienti da tutti i continenti – ha proseguito l’assessore Fabrizi – e già da ora si lavora affinché sia un’edizione indimenticabile, dal 30 luglio al 1 agosto 2021. Diamo sin da ora appuntamento a tutti gli sportivi ed agli amanti della montagna. Un ringraziamento davvero sentito all’assessore regionale Guido Liris, per aver reso possibile questo successo fin dall’inizio del progetto».