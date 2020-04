Coronavirus L’Aquila, due senzatetto in quarantena in tenda

L’AQUILA – Tenda senza acqua corrente a Centi Colella per due senzatetto in quarantena da Coronavirus.

Un generatore elettrico, un bagno chimico ma senza acqua corrente. Queste le condizioni in cui due senzatetto, un belga e un gambiano, devono rimanere in quarantena per 15 giorni, in quanto provenienti da città del nord e per questo sottoposti a quarantena preventiva, secondo le misure per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Entrambi, come rivela il giornalista Alessandro Tettamanti su mediasolciale.it, sono stati ricoverati per qualche giorno in ospedale, ma poi dimessi in quanto non presentavano sintomi. Dovendo però rimanere in isolamento per il resto della quarantena, la Protezione civile ha messo a disposizione tenda, generatore e bagno chimico, ma manca l’acqua corrente. Per i beni di prima necessità, le due persone sono seguite da alcune associazioni di volontariato come Fraterna Tau e 180amici Onlus.

La conferma a IlCapoluogo.it arriva proprio dalla Fraterna Tau che denuncia le “condizioni molto precarie” dei due cittadini.

(Foto di repertorio)