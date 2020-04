Coronavirus, Guido Bertolaso è uscito dall’ospedale

L’ex capo della protezione civile Guido Bertolaso risultato positivo al Coronavirus sta meglio ed è uscito dall’ospedale.

A dare l’annuncio il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, al programma “Quarta Repubblica” su Rete4.

Il presidente Fontana aveva chiamato Guido Bertolaso come suo consulente per l’emergenza Coronavirus in Lombardia.

L’ex capo della Protezione civile Bertolaso era risultato positivo al Coronavirus/Covid-19 il 24 marzo.

Il giorno seguente era stato ricoverato al San Raffaele di Milano.

“Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese. Vincerò anche questa battaglia”, aveva detto Bertolaso annunciando di essere positivo al Coronavirus.

Durante la degenza aveva continuato a seguire i lavori dell’ospedale Fiera.