Onna 11 anni dopo, il silenzio e la memoria

A 11 anni dal sisma del 2009 Onna ricorda la tragedia che ha raso al suolo il paese, causando 40 vittime. Il reportage di Francesco Paolucci.

Onna, uno dei paesi più colpiti dal terremoto del 2009, torna a immergersi nel silenzio. Come per L’Aquila, nessuna fiaccolata, ma un momento di raccoglimento per la lettura dei nomi delle vittime nei pressi del monumento della Memoria, con la popolazione che è dovuta necessariamente rimanere nelle case del villaggio provvisorio a seguire la diretta.



Come raccolta il reportage di Francesco Paolucci (con la musica di Luigi Tarquini), “sui davanzali delle finestre tante piccole e fioche luci hanno tremolato questa notte, in silenzio”.