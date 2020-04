Emergenza Poesia, il lutto cittadino

Morte, non essere troppo orgogliosa,

se anche qualcuno ti chiama terribile e possente

Tu non lo sei affatto: perché quelli che pensi di travolgere

in realtà non muoiono, povera morte, né puoi uccidere me.

Se dal riposo e dal sonno, che sono tue immagini,

deriva molto piacere, molto più dovrebbe derivarne da te,

con cui proprio i nostri migliori se ne vanno, per primi,

tu che riposi le loro ossa e ne liberi l’anima.

Schiava del caso e del destino, di re e disperati,

Tu che dimori con guerra e con veleno, con ogni infermità,

l’oppio e l’incanto ci fanno dormire ugualmente,

e molto meglio del colpo che ci sferri.

Perché tanta superbia? Perché tanta superbia?

Trascorso un breve sonno, eternamente,

resteremo svegli, e la morte non sarà più,

sarai Tu a morire.

“Morte, non essere orgogliosa”, John Donne

In questa giornata cruciale e di rinnovato dolore per la città dell’Aquila, sono sufficienti i versi del poeta inglese John Donne. Perché il nostro pensiero in questo giorno di commemorazione va sempre ai “nostri migliori”, che dal 6 aprile del 2009 non ci accompagnano più in questo percorso terreno. Facciamo dunque silenzio, nella convinzione che la morte “riposi le loro ossa e ne liberi l’anima”.