Coronavirus, Fater consegna alla Regione Abruzzo 50mila mascherine

Questa mattina la consegna delle prime 50mila mascherine, prodotte dalla Fater, per fronteggiare il pericolo di contagio da Coronavirus.

Sono state consegnate questa mattina le prime 50mila mascherine prodotte dalla Fater. I dispositivi sanitari sono stati ricevuti dal Presidente della Regione, Marco Marsilio, e dagli assessori regionali alla Sanità ed al Turismo, rispettivamente Nicoletta Verì e Mauro Febbo.

Nonostante un primo stallo nella consegna della mascherine, vincolato all’attesa dei risultati dei test di laboratorio per autorizzarne la commercializzazione, la stessa Fater aveva annunciato l’arrivo di un primo lotto di mascherine nella giornata di oggi. Ne aveva dato comunicazione il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, direttore dei lavori che, di concerto con l’Istituto Superiore della Sanità, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, e il commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, hanno consentito di snellire il procedimento di autorizzazione.

Una sorta di percorso rapido. In caso contrario i tempi si sarebbero protratti oltre la Pasqua, determinando, a detta del governatore d’Abruzzo, il classico effetto del cane che si morde la coda: “…con l’aggravante del blocco di almeno due aziende della filiera perché non dispongono del codice Ateco, e con il Prefetto chiamato dare autorizzazione solo dopo che l’Iss desse a sua volta il via libera alla commercializzazione”.

Mercoledì è prevista la consegna di ulteriori 200mila mascherine. Come dichiarato da Marsilio, la produzione aumenterà nel corso del tempo e Fater sarà in grado di produrre almeno un milione di pezzi a settimana.