Benvenuta al mondo piccola Giulia

Oggi, 6 aprile 2020, è nata Giulia. Ben arrivato piccolina!

Una gioia infinita per mamma Marianna, papà Stefano e per il fratellino Davide. Giulia è arrivata a portare gioia e sorrisi in famiglia e tra i parenti che attendevano con ansia il lieto evento.

Congratulazioni ai genitori e auguri dalla redazione del Capoluogo.