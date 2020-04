Pizzoli, incidente al bivio tra la Picente e la statale 80

PIZZOLI – Incidente stradale in località Cermone, tra la statale 261 e la 80, auto si ribalta su un fianco.

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla statale 261 “Picente”, in territorio di Pizzoli. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, un’auto è finita ribaltata su un fianco nei pressi degli spartitraffico al bivio con la statale 80.

L’automobilista alla guida fortunatamente è riuscito ad uscire autonomamente dal mezzo, prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco ed è stato poi soccorso dal persone del 118 per gli accertamenti e le cure del caso.