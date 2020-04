Pasqua 2020, la Via Crucis in diretta sul Capoluogo

Alle 21 di oggi la Via crucis diocesana in diretta sul Capoluogo.

Quest’anno tutte le celebrazioni per la Pasqua saranno sul web a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il Capoluogo trasmetterà in diretta sul sito www.ilcapoluogo.it non solo la via Crucis ma anche la processione del Venerdì santo Ion programma per venerdì 10 aprile.

Le celebrazioni dedicate alla Settimana Santa che precede la Pasqua saranno presiedute dal Cardinale Arcivescovo dell’Aquila Giuseppe Petrocchi. La Via Crucis e le altre celebrazioni saranno trasmesse in diretta tv e in streaming anche sulla pagina Facebook “Chiesa di L’Aquila”.

La Via Crucis avverrà a porte chiuse così come tutte le altre celebrazioni, nel rispetto della normativa vigente e le indicazioni della Congregazione vaticana per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti e della Conferenza Episcopale Italiana.

Questo il programma delle celebrazioni in diretta sul Capoluogo:

VENERDI’ 3 APRILE – VIA CRUCIS DIOCESANA

Ore 21 nella Chiesa di S. Rita in diretta su www.ilcapoluogo.it animata dal Servizio di Pastorale Giovanile e Vocazionale

10 APRILE – VENERDI’ SANTO

Ore 15 in diretta su www.ilcapoluogo.it, azione liturgica “In Passione et Morte Domini”, nella Basilica di San Bernardino.