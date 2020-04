L’Aquila, gli Alpini per la spesa alle persone in difficoltà

Da lunedì prosssimo parte la consegna a domicilio dei generi di prima necessità. Ci penseranno gli Alpini del 9° Reggimento.

Da lunedì il numero verde comunale per l’emergenza Coronavirus (800.666.622) sarà anche a disposizione dei cittadini in difficoltà per le consegne a domicilio dei generi di prima necessità. Lo ha annunciato il sindaco Pierluigi Biondi nel corso del consueto appuntamento sugli aggiornamenti sul Coronavirus. “Il servizio – ha spiegato Biondi – sarà effettuato dagli Alpini del 9° Reggimento, che quindi saranno in divisa e riconoscibili, non aprite ad altre persone che si presentano per lo stesso motivo. Ringrazio per la disponibilità il comandante del 9° Reggimento, Paolo Sandri, e il comandante Marco Iovinelli dell’Esercito per aver autorizzato il servizio. Ancora una volta gli Alpini dimostrano vicinanza alla città, come sempre accaduto”. Il servizio è a disposizione di persone in difficoltà, per questo saranno effettuati controlli, al fine di evitare abusi.

Biondi ha poi ricordato il programma previsto per la commemorazione delle vittime del terremoto, annunciato la messa a disposizione, tramite l’AMA, di un servizio di trasporto dedicato ai familiari delle vittime che nelle giornate del 5 del 6 vorranno recarsi al cimitero. Dalle 8 alle 19,30 ci saranno corse ogni 30 minuti con 3 autobus, che – per questioni di sicurezza per il Coronavirus, potranno portare un massimo di 4 persone per volta. Il servizio è disponibile per i familiari delle vittime del sisma previa prenotazione al numero verde 800.666.622.

Per quanto riguarda il monitoraggio sui divieti di circolazione e disposizioni anti Coronavirus, nella giornata di ieri sono state controllate 124 persone, di cui 3 segnalate all’autorità giudiziaria per false dichiarazioni; 70 le attività commerciali controllate e nessuna denuncia.