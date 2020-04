Decreto Cura Italia, oltre 2 milioni le domande all’Inps

Prestazioni decreto Cura Italia, pervenute all’Inps 2.456.101 domande per 5.188.901 beneficiari.

Alle ore 8 di oggi, venerdì 3 aprile, le domande per prestazioni Inps previste dal decreto Cura Italia, pervenute telematicamente, sono 2.456.101 per più di 5,1 milioni di beneficiari, così suddivise:

• indennità 600 euro, 2.092.432

• congedi parentali 184.201

• Bonus baby sitting 20.468

• CIGO 101.000 domande per 1.939.000 beneficiari

• Assegno ordinario 58.000 domande per 952.800 beneficiari

Per l‘alto numero di domande, il sito dell’Inps nei giorni scorsi era andanto in tilt, procurando anche qualche imbarazzo per quanto riguarda la privacy. All’apertura delle domande per l’indennità da 600 euro, in poche ore sono state presentate oltre 300mila domande, 100 domande al secondo in fase di assestamento, come precisato dal presidente dell’Inps, Pasquale Tridico.