Coronavirus e L’Aquila 1927, prosegue vendita delle maglie per Bergamo

Coronavirus e solidarietà, continua la vendita delle maglie dell’Aquila 1927 per aiutare Bergamo.

L’Aquila 1927 scende in campo nella grande partita della solidarietà nell’emergenza Coronavirus. L’iniziativa arriva nella settimana che precede l’anniversario del terremoto.

Fino ad ora, sono stati raccolti 2300 euro che verranno inviati a Bergamo, uno dei luoghi chiave dell’emergenza Coronavirus.

“La giornata di ieri ha dimostrato, per l’ennesima volta, quanto sia grande il cuore del popolo aquilano e la solidarietà che la nostra gente è capace di esprimere”, si legge sulla pagina Facebook L’Aquila 1927.

In pochissimi minuti abbiamo venduto tutte le divise a disposizione, raccogliendo 2300€ per aiutare la città di Bergamo.

Le tantissime richieste ricevute superiori all’effettiva disponibilità delle mute, ha indotto ad una riflessione: è giusto che tutti i tifosi abbiano la possibilità di poter fare beneficenza acquistando la maglia della propria squadra del cuore o donando una qualsiasi somma, anche simbolica, tramite un contributo liberale!

È per questo che siamo lieti di comunicare che, grazie anche alla disponibilità dell’azienda Zero9sport, metteremo in vendita ulteriori mute; a tal fine abbiamo attivato un canale per le donazioni, che sarà possibile effettuare fino a Martedi 7 Aprile ore 20:00

Le uniche condizioni di acquisto della divisa sono le seguenti:

-Pagamento anticipato con bonifico su conto L’Aquila 1927 (Iban IT07D0711603600000000002711)

-Una volta effettuato il bonifico contattarci privatamente.

-Consegna maglia esclusivamente a fine emergenza (non possiamo dare tempistiche)

-Numero 99 per il modello giocatore.

-Numero 1 per il modello da portiere.

-Offerta minima per acquisto divisa €100 (maglia /pantaloncini e calzini)

“La trasparenza è sempre stata una nostra prerogativa perciò riteniamo doveroso chiarire che il ricavato delle vendita di ieri (nate come muta da gioco) andrà totalmente sul c.c. dell’ A. N. A. di Bergamo per l’acquisto di materiale medico sanitario, compresi i costi di produzione accollati per intero dall’Asd L’Aquila 1927 (50€ a divisa). Per i nuovi kit la donazione verrà detratta del costo di acquisto delle mute, pari a 50€ ad unità”.

“Come sempre sarà nostra premura, a fine iniziativa, documentare tutte le cifre”.

Per chi invece volesse partecipare facendo una semplice donazione potrà farlo tramite bonifico al conto corrente de L’Aquila 1927 IT07D0711603600000000002711 con la seguente causale: donazione per Bergamo.

Oppure è possibile dare il proprio contributo liberale tramite ricarica alla seguente poste pay:

Numero carta: 5333 1710 3164 9284

Intestata ad Antonello Petrocco

Codice Fiscale: PTRNNL81T10A345E

