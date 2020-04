Coronavirus Abruzzo: tornano in vendita carta, penne e colori

Ordinanza n°22 del Presidente della Regione Abruzzo: canta, penne e colori tornano in vendita nelle attività non soggette a chiusura per l’emergenza Coronavirus.

“È consentito l’esercizio di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio, codice ATECO 47.62.20, all’interno di attività di vendita di generi alimentari ovvero altre attività commerciali non soggette a chiusura. La vendita al dettaglio degli stessi articoli può essere, altresì, svolta da parte delle attività commerciali chiuse esclusivamente via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono“. È quanto dispone l’ordinanza n° 22 del 3 aprile 2020 firmata dal Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.