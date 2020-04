British masterchef, l’inglese si studia online al tempo del Coronavirus

British Masterchef, questo il nome dell’appuntamento proposto dal British Institute dell’Aquila e dall’associazione Mamme per L’Aquila per studiare l’inglese al tempo del Coronavirus.

L’obiettivo di British Masterchef è di creare in questo difficile periodo storico a causa dell’emergenza Coronavirus un momento di svago ed intrattenimento per tutte le famiglie ed i loro bambini costretti a lunghe ed interminabili giornate in casa.

Soddisfatto dell’iniziativa British Masterchef Francesco Bonanno del British Institutes: “abbiamo creato questa sinergia con l’Associazione Mamme per L’Aquila con l’intenzione di offrire un momento di svago a tutte le famiglie e soprattutto ai loro bambini in questo difficile momento che stiamo vivendo a causa del Coronavirus”.

“Sull’onda del grande successo riscosso domenica scorsa con oltre 1600 visualizzazioni – spiega Francesco Bonanno – sono stati programmati anche per le prossime 2 domeniche altrettanti eventi in diretta live sulla pagina Facebook Mamme per L’Aquila con un docente del British Institutes che proporrà ricette culinarie, canzoni e giochi per bambini il tutto in lingua inglese”.

Il prossimo ci sarà domenica 5 aprile alle 16.

Si spazia quindi da ricette culinarie a canzoni e giochi per i bambini il tutto rigorosamente in lingua inglese, “un ringraziamento a Matthew uno dei nostri docenti specializzati nell’insegnamento della lingua ai più piccoli che sposato da subito con entusiasmo questa iniziativa e a Valeria Baccante dell’Associazione Mamme per L’Aquila sempre vicina ai bisogni delle famiglie”, aggiunge Bonanno.