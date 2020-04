Tanti auguri Thomas

Tanti auguri di buon compleanno a Thomas!

Tanti auguri a Thomas che spegne oggi 12 candeline.

Chiuso in casa come tutti i suoi coetanei a causa dell’emergenza in corso non potrà uscire per festeggiare, ma non potevano mancare gli auguri a Thomas da parte di mamma, papà e di Nathan.

“A dodici anni tieni ancora per mano il bambino che eri ma hai già nell’altra mano l’uomo che sarai: l’uno non può esistere senza l’altro, e tu sei nel mezzo, in perfetto e miracoloso equilibrio! Non temere la confusione che potresti sentire a quest’età, è la vita che ti scorre dentro ! Auguri di buon compleanno!”.

Tanti auguri a Thomas anche dalla redazione del Capoluogo.