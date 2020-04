Ospedale San Salvatore, il dottor Fiore Donati resta in trincea

L’AQUILA – Appena pensionato, il dottor Fiore Donati resta in tricea al fianco colleghi contro il Coronavirus.

Da ieri è ufficialmente in pensione per raggiunti limiti di età, il dottor Alfeo Fiore Donati, ormai ex direttore dell’UOC Pneumologia dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, ma per godersi la pensione ha deciso di aspettare e oggi è già di nuovo operativo: ha infatti già firmato un contratto di 4 mesi, come previsto dai decreti ministeriali sul Coronavirus, per rimanere al fianco dei colleghi e della comunità in questa difficile battaglia contro il Covid-19.

Insomma, non più come primario, ma “semplice medico” a servizio della comunità in questo particolare momento: “Mi sembrava giusto non abbandonare la nave“, spiega semplicemente a IlCapoluogo.it, dopo aver firmato il contratto di riassunzione come previsto per i medici pensionati dai decreti ministeriali. La firma, lo stesso stesso giorno della pensione e oggi è di nuovo operativo. La pensione può attendere.

Al dottor Fiore Donati e tutti gli operatori impegnati nell’emergenza Coronavirus, buon lavoro.