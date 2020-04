Coronavirus, variazione di bilancio per i fondi ai Comuni

L’AQUILA – La Giunta ha approvato la variazione di bilancio per utilizzare i 368mila euro a disposizione del Comune per spesa e generi di prima necessità ai cittadini in difficoltà.

Nella seduta di ieri, la Giunta comunale ha approvato la variazione di bilancio da 368mila euro per poter utilizzare i fondi stanziati nell’ambito dell’ordinanza da complessivi 400 milioni per tutti i comuni d’Italia, per il sostegno ai cittadini per l’aquisto di generi alimentari e di prima necessità. Lo ha annunciato il sindaco Pierluigi Biondi, nel consueto appuntamento quotidiano per il punto sull’emergenza Coronavirus. Il sindaco ha tenuto a precisare che l’amministrazioen è al lavoro per individuare i criteri per l’assegnazione dei contributi, ma che comunque è già attiva sul territorio la rete di solidarietà.

Il sindaco ha poi ricordato che le restrizioni per contenere il Coronavirus sono state prorogate fino al 13 aprile e che il premier Conte ha prefigurato una successiva fase 2, in cui queste restrizioni verranno allentate, ricordando comunque che “più rimaniamo oggi e meno ci dovremo rimanere in futuro”.

Tra gli altri provvedimenti approvati dalla Giunta, l’atto che individua le tipologie lavoratori (tra sanitari, forze dell’ordine, aziende pubbliche e private) che potranno accedere alla disponibilità di immobili post sisma del Comune, per evitare continui spostamenti dal comune di residenza a L’Aquila. Su proposta dell’assessore alle Politiche giovanili, Maria Luisa Ianni, approvato anche l’avviso pubblico per la ricerca e la selezione di una proposta progettuale da candidare al bando regionale “Abruzzo Giovani”, entro il prossimo 15 maggio.

Da questa mattina, inoltre, è operativo l’ex poliambulatorio medico di Paganica, sede degli Alpini, per effettuare i tamponi disposti dalla Asl.

Il sindaco ha poi tenuto a ricordare la Giornata della consapevolezza sull’autismo, annunciando che per questa sera la Fontana Luminosa sarà illuminata di blu.

Infine i controlli: nella giornata di ieri sono state controllate 120 persone e 73 attività commerciali. Non è stato necessario procedere con alcuna denuncia.