Coronavirus, secondo caso positivo a Scurcola Marsicana

Ad annunciare il nuovo caso di positività al Coronavirus è la sindaca Maria Olimpia Morgante, attraverso i propri canali social ufficiali. Si tratta della seconda persona contagiata nel piccolo comune marsicano.

Maria Olimpia Morgante, sindaca di Scurcola Marsicana, ha appena annunciato un nuovo caso di positività ai test del Coronavirus. La persona in questione, secondo quanto comunicato dalla Morgante, sarebbe in isolamento volontario già dallo scorso 9 marzo, mentre dal 20 sarebbe stata posta in isolamento anche il resto della famiglia.

“La persona sta bene e non ha mai accusato gravi sintomi se non un po’ di febbre. Non ha mai avuto bisogno di ricovero in struttura ospedaliera. Ovviamente come da indicazioni sono stati ampiamente rintracciati i contatti. Auguriamo una pronta e veloce guarigione.”

Coronavirus, i numeri della Marsica

Salgono dunque a 74 i contagiati nella Marsica. Di seguito l’elenco aggiornato.

Avezzano 35 casi, Balsorano 3 casi, Canistro 1 caso, Celano 2 casi, Cerchio 1 caso, Collarmele 8 casi, Gioia dei Marsi 1 caso, Magliano de’ Marsi 4 casi,

Pescasseroli 2 casi, Pescina 4 casi, Ortona dei Marsi 2 casi, Ortucchio 1 caso, San Benedetto dei Marsi 4 casi, San Vincenzo Valle Roveto 1 caso, Scurcola Marsicana 2 casi, Tagliacozzo 2 casi, Trasacco 1 caso.