Coronavirus, controlli serrati: scattano altre 23 sanzioni

Prosegue il monitoraggio delle Forze di Polizia in ordine alle restrizioni dell’emergenza Coronavirus Covid-19. Il mese di aprile si apre con 756 controlli nella provincia de L’Aquila.

Coronavirus, dalla Prefettura i dati dei controlli personali del 1° aprile

Nella giornata di ieri, mercoledi 1 aprile 2020, in ossequio alle disposizioni relative ai divieti di circolazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 756 controlli personali, con 23 persone sanzionate ex art. 4 comma 1 DL 19/2020, 1 persona denunciata ex artt. 495 e 496 c.p., 2 persone denunciate per altri reati e 394 attività o esercizi commerciali controllati.

Coronavirus, i numeri dei controlli nel mese di marzo

Il mese di marzo ha impegnato le Forze di Polizia nell’attività di monitoraggio per un totale di 19692 persone fermate, delle quali 55 sanzionate secondo l’art. 4 com.1 DL 19/2020 e 460 denunciate, a titolo di vari reati. Sottoposti a controllo anche 5838 esercizi commerciali, di cui 8 sono stati denunciati, 18 sanzionati e 1 sospeso.