Buon compleanno Lorenzo!

Ciao campione,

Oggi per te è un giorno speciale ,hai segnato un altra meta , un altro grande passo… sei sempre stato una roccia, la nostra roccia.

Oggi per il tuo compleanno abbiamo deciso di farti gli auguri in modo speciale… PUBBLICAMENTE!!

Auguri piccolo grande uomo

Auguri di cuore.

Mamma,Linda e papà.