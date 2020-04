Benvenuta Beatrice!

Congratulazioni a papà Rosario Sabelli e mamma Anna Romano per la nascita della loro piccola Beatrice

È nata Beatrice Sabelli, per la felicità di papà Rosario e mamma Anna!

Quattro chilogrammi di tenerezza, Beatrice è nata il 31 marzo alle ore 15:20 presso l’ospedale San Salvatore con un parto naturale.

Papà Rosario fa sapere che mamma Anna e Beatrice stanno bene!

“Vorrei fare gli auguri al dottor Rosario Sabelli, un professionista competente ed un uomo di straordinaria sensibilità che ho avuto la fortuna di incrociare nella mia vita! L’affetto e la simpatia che i tanti ragazzi, con cui lavora, nutrono per lui, sono l’ago della bilancia del suo straordinario valore. Questa è l’occasione per ringraziarti Rosario, per gioire con te e per restituirti tutto l’affetto e tutta la dedizione che quotidianamente hai con i nostri figli! Sei un uomo straordinario! Daniele ed io ti auguriamo tutta la felicità che solo la nascita di una stupenda bambolina, possa regalare! Congratulazioni Roberta e Daniele”.

Auguri di buona vita a Beatrice e ai suoi genitori anche dalla redazione del Capoluogo.