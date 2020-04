Spaccio al tempo del coronavirus, droga in un pacco regalo

Hashish e marijuana occultati all’interno di un libro regalo. Tentativo di spaccio di droga ai tempi del coronavirus.

I finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di L’Aquila nel corso di un controllo finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, effettuato presso la filiale aquilana di un noto corriere nazionale, hanno rinvenuto e sequestrato droga, del tipo hashish e marijuana.

Tra i plichi giunti presso il centro di smistamento postale per la successiva consegna, l’attenzione dell’unità cinofila è stata attratta da un pacco regalo recante un biglietto con scritto “Auguri papà”.

All’apertura della confezione, la sorpresa: un originalissimo libro al cui interno era stato scavato un incavo contenente la sostanza stupefacente.

Il regalo per il genitore non è quindi giunto destinazione. A festeggiare è stato invece Zaron, il cane antidroga, che proprio oggi ha così onorato il suo compleanno. Come noto, infatti l’addestramento delle unità cinofile si fonda proprio sul gioco, quale premio a seguito del ritrovamento dello stupefacente.

Un episodio particolare e curioso che testimonia l’impegno del Corpo a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nonché a tutela della salute pubblica.