Parco Sirente Velino, approvato il bilancio di previsione 2020

Il Parco Sirente Velino ha comunicato di aver approvato entro i termini previsti il bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022. Esito non proprio scontato considerate le difficoltà oggettive di questo particolare momento storico e la gran parte degli uffici chiusi.

«È vero che l’attenzione e il problema, a giusto titolo, è sull’epidemia e sulla salute delle persone – sottolinea il Commissario Igino Chiuchiarelli – ma è pur vero che ci sono responsabilità in seno alla gestione delle oasi faunistiche, al funzionamento generale della macchina amministrativa e soprattutto si è ritenuto fondamentale assicurare il pagamento dei SAL dei lavori appaltati, dei risarcimenti danni e di tutto quanto concorre all’attività di un Ente. In questi momenti bisogna ancor di più pensare alle difficoltà e alle esigenze delle famiglie che non hanno uno stipendio fisso».

Nell’ottica di un’azione partecipata con la Comunità del Parco sono state tracciate delle linee di indirizzo per una previsione di attività che riguardano la messa in sicurezza delle arterie stradali con maggior rischio di incidenti da fauna selvatica, la categorizzazione dei sentieri e la redazione della nuova cartografia, la rimodulazione dell’azione di contenimento dei cinghiali, la realizzazione del giardino botanico Life Floranet e della sala dedicata multimediale, l’attività di promozione e sensibilizzazione ambientale con strada dei Parchi, la realizzazione di eventi artistici di caratura, con particolare risalto alle manifestazioni che valorizzano usi e costumi e civiltà dei luoghi. Nell’ambito della pianificazione territoriale riveste importanza la redazione del nuovo piano di gestione dei pascoli. Si riconferma l’obiettivo del Parco aperto e inclusivo.

Coronavirus, dopo l’approvazione del bilancio ecco come cambia l’ordinaria attività lavorativa

«Se sarà necessario – torna a ribadire il Commissario – in funzione dell’evoluzione dell’epidemia e delle relative misure di contenimento si potrà effettuare una rimodulazione delle attività, per privilegiare azioni che non comportino momenti aggregativi o comunque limitati nel numero. Sarà nostra cura rendere partecipe la Comunità del Parco dei cambiamenti delle attività previste». Il Presidente della Comunità del Parco, Francesco D’Amore, esprime soddisfazione per la partecipazione pronta e attiva dei Comuni della Comunità del Parco. «In questo momento particolarmente complesso vi è stata piena e pronta rispondenza dei Comuni a collaborare con l’Ente e ringrazio anche la Regione per l’attenzione mostrata. Inoltre voglio esprimere un sentito grazie ai dipendenti per aver compreso il momento delicato e aver accettato di buon grado le direttive impartite, sia ai dipendenti in smartworking che in particolare ai dipendenti Buccimazza, Angelosante, Nucci e Di Pietro, che insieme al Commissario stanno garantendo fisicamente l’apertura della sede, essenziale per il continuo dell’attività».