Coronavirus, scuole chiuse fino al 13 aprile

Coronavirus, proroga delle misure anti contagio, lo ha annunciato il ministro Speranza. Scuole chiuse, quindi, almeno fino al 13 aprile. Sulla maturità decisione in tempi rapidi”, ha dichiarato il ministro Azzolina.

Le scuole fino al 13 aprile “saranno sicuramente chiuse”: a dirlo è la ministra Lucia Azzolina secondo quanto apprende l’ANSA. La ministra invita quindi il mondo della scuola a continuare a puntare sulla didattica a distanza.

È in corso un lavoro al Ministero dell’Istruzione sugli esami di Stato, la ministra ha invitato i dirigenti scolastici a non lasciarsi influenzare da quello che si sente e si legge in queste ore, anche sulle valutazioni degli alunni, “le notizie ufficiali arrivano dal Ministero. Alcune decisioni vanno prese in modo celere”.

Sempre questa mattina è stata annunciata la decisione del governo di “prorogare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione alle attività e agli spostamenti individuali finora adottate”. Lo ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’informativa al Senato.