Coronavirus, donazione dal Comitato Feste di Barisciano al G8

I fondi dei festeggiamenti di SS. Maria Assunta e San Rocco per l’ospedale del G8. Il dono del Comitato Feste di Barisciano.

Il Comitato Feste di Barisciano ha devoluto a favore del COVID – HOSPITAL INTENSIVE CARE dell’Aquila (terapia intensiva dell’ospedale G8 allestita appositamente per emergenza COVID 19) una cospicua somma derivante dall’avanzo del ricavato in onore dei festeggiamenti di SS. Maria Assunta e San Rocco che il comitato avrebbe in ogni modo utilizzato per il paese.

“Vista la drammatica situazione che l’Italia sta attraversando in questo periodo, – spiegano dal Comitato – abbiamo ritenuto più giusto donare i soldi a coloro che ogni giorno combattono per fronteggiare questa emergenza, sperando di poter contribuire, seppur in minima parte, alla lotta di questa dura battaglia”.