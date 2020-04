Controlli coronavirus, a marzo 444 denunce e 55 multe

Coronavirus, proseguono i controlli straordinari per il rispetto delle misure anti-contagio nell’intera provincia dell’Aquila. Il resoconto dei dati di marzo.

Nella giornata di ieri, martedi 31 marzo 2020, in linea con le disposizioni relative ai divieti di circolazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 1052 controlli personali, con 21 persone sanzionate ex art. 4 comma 1 DL 19/2020, 1 persona denunciata per altri reati, 264 attività o esercizi commerciali controllati e 5 titolari di attività o esercizi commerciali sanzionati.

Qui l’allegato che riporta tutti i controlli effettuati e le misure delle Forze dell’Ordine nel mese di marzo.