San Salvatore, tre Covid positivi fra personale sanitario: “numeri bassi”

All’ospedale dell’Aquila sono stati eseguiti 180 tamponi sul personale sanitario venuto a contatto con un paziente affetto da Coronavirus: 3 i casi positivi.

“Una percentuale molto bassa” spiega il dottor Grimaldi, direttore del Reparto di Malattie Infettive. “Da noi al momento pochi contagi tra gli operatori”

Tutti gli operatori sanitari, venuti a contatto con pazienti affetti da Covid 19, se positivi o sintomatici, devono sospendere il proprio lavoro: lo precisa la direzione Asl affinché gli operatori sanitari, impegnati nell’emergenza Coronavirus, diano una corretta interpretazione e attuazione alle disposizioni contenute nel Decreto Legge n.14 del 09/03/2020 art.7 e nell’ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n.3 del 09/03/2020 punto 19.

“Il Decreto Legge e l’atto della Regione, aggiunge la direzione Asl, stabiliscono con chiarezza che l’operatore sanitario che viene a contatto con paziente Covid positivo, se asintomatico, deve continuare a prestare la propria opera, sia pure utilizzando tutte le protezioni personali previste, e che debba essere posto in sorveglianza sanitaria; qualora, a seguito di controlli, dovesse risultare positivo al tampone nasofaringeo o manifestare sintomatologia, deve sospendere la propria attività”.

“La puntualizzazione e il richiamo alle norme vigenti” aggiunge la direzione Asl, “sono assolutamente indispensabili per evitare che una errata applicazione delle disposizioni possa determinare seri problemi”

In questi giorni, all’ospedale dell’Aquila sono stati eseguiti numerosi tamponi sul personale sanitario per verificare la presenza di eventuali contagi al Covid 19.

Su 180 tamponi, effettuati sul personale sanitario venuto a contatto con un paziente affetto da coronavirus, 3 sono risultati positivi. “Il contagio dei tre operatori” spiega il dr. Alessandro Grimaldi “è avvenuto verosimilmente in ospedale ma non si può escludere che si sia verificato in altri luoghi”

Il numero dei tamponi effettuati interessa quasi un quarto degli operatori che lavorano all’ospedale di L’Aquila.

“3 casi positivi su 180 tamponi stanno a significare” prosegue Grimaldi ” che il San Salvatore, al momento, è uno degli ospedali che ha il minor numero di contagi tra il personale sanitario”