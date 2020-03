Pneumologia, Fiore Donati in pensione: Carducci facente funzioni

Cambio al vertice del Reparto di Pneumologia: il dottor Alfeo Fiore Donati va in pensione, conferito l’incarico facente funzioni al dottor Paolo Carducci.

Il dottor Alfeo Fiore Donati, direttore dell’UOC Pneumologia dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila va in pensione a partire dal 1° aprile. Il reparto cambia così direzione, in un momento particolarmente delicato per l’UOC, alle prese con le problematiche legate al Coronavirus.



Al posto del dottor Fiore Donati, la direzione della Asl 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, nelle persone del direttore sanitario, la dottoressa Maria Simonetta Santini, del direttore amministrativo facente funzioni, Stefano Di Rocco, e del direttore generale Roberto Testa, ha attivato la procedura per conferimento incarico di facente funzione al dottor Paolo Carducci.