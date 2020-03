Per i Pasticci di Ale un piatto veloce e buonissimo.

Ingredienti:

– mezze penne rigate

– piselli

– zucca

– olio evo

– cipolla

– parmigiano



Per questa ricetta potete usare i piselli freschi, da cuocere al vapore e poi ripassare in padella con olio e cipolla, i piselli surgelati, da cuocere come riportato sulla confezione e poi da ripassare in padella con olio e cipolla o quelli nel barattolo, già cotti, che dovranno, quindi, solo essere ripassati in padella.

Per la zucca potete optare per una cottura in acqua o al vapore, a seconda delle vostre preferenze. In ogni caso, prima di cuocerla, riducetela in pezzetti.

Una volta pronta, aggiungete la zucca ai piselli e lasciatela insaporire.

Cuocete la pasta e scolatela al dente; quindi, unitela al condimento aggiungendo, se necessario, un po’ di acqua di cottura.

Servite con un po’ di olio evo a crudo e parmigiano.

LINK: http://ipasticcidiale.blogspot.com/2020/03/pasta-zucca-e-piselli-veloce-e.html?view=flipcard