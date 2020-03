Emergenza Poesia, ode alla speranza

Crepuscolo marino,

in mezzo

alla mia vita,

le onde come uve,

la solitudine del cielo,

mi colmi

e mi trabocchi,

tutto il mare,

tutto il cielo,

movimento

e spazio,

i battaglioni bianchi

della schiuma,

la terra color arancia ,

la cintura

incendiata

del sole in agonia,

tanti

doni e doni,

uccelli

che vanno verso i loro sogni,

e il mare, il mare,

aroma

sospeso,

coro di sale sonoro,

e nel frattempo,

noi,

gli uomini,

vicino all’acqua,

che lottiamo

e speriamo

vicino al mare,

speriamo.

Le onde dicono alla costa salda:

Tutto sarà compiuto.

“Ode alla speranza”, Pablo Neruda

Questa poesia è tratta dal libro più ottimista di Pablo Neruda, Las Odas Elementales: è un’opera che, seppur velata da un senso di nostalgia e d’esilio, canta la “speranza terrestre” di noi uomini che “vicino al mare speriamo”. Il poeta cileno canta il miracolo che si compie del nuovo giorno che arriva a resuscitarci, a dispetto dell’infinito duello tra mare e terra sotto “la solitudine del cielo”.

La lotta non ci toglierà la speranza – tutta terrena – di un nuovo giorno che rinnova le nostre vite.

Così come rinnovata è la poesia di Neruda, caratterizzata da una malinconia di fondo per gli anni passati, ma colorata di un riflesso maturo che si pacifica con gli altri uomini e con il paesaggio. È proprio nel paesaggio e nelle tinte vivide con cui lo descrive che il poeta riesce a rendere tutta la sua vibrazione spirituale e carnale: “le onde come uve”, “i battaglioni bianchi della schiuma”, “la terra color arancia” e il mare come “coro di sale sonoro”. Come nelle sue poesie erotiche, nessuno come Neruda riesce a dare vita e sapore alla parola, imprimendole una passione e una concretezza al di fuori dell’ordinario, caratteristiche che vengono trasferite alla stessa terrestre speranza che, come uomini, ci nutre.