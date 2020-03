Cura Italia, Maccarone: “Verso revisione criteri Borse di Studio”

Cura Italia, Maccarone, Lega: “Emendamenti in Senato per la revisione dei criteri delle Borse di Studio”.

“Grazie al lavoro straordinario dei Senatori della Lega ed in particolare del Sen. Mario Pittoni, Presidente della Commissione Cultura di Palazzo Madama, le riflessioni del nostro movimento giovanile in materia universitaria saranno oggetto di una proposta emendativa al Senato nel Decreto Cura Italia.”

Così in una nota Alessandro Maccarone, Coordinatore Universitari Centro Italia della Lega Giovani, che scrive: “È estremamente necessario, in questo momento emergenziale, che tutte le Aziende Regionali per il Diritto allo Studio siano messe in condizione di recepire una norma nazionale, che garantisca agli studenti di poter accedere alla borsa di studio, all’alloggio ed a tutti i servizi connessi al diritto allo studio con la maturazione di meno crediti formativi universitari rispetto ai requisiti ordinari”.

“La necessità di una risorsa normativa in tal senso, lo ricordiamo agli studenti dell’Univaq ed ai Rappresentanti che giustamente hanno fatto luce sulla questione, è dovuta al fatto che l’Ente Regione non è competente in materia. Vogliamo ringraziare il Presidente Adsu Eliana Morgante per il lavoro di interlocuzione che sta svolgendo in questa fase delicata, al fine di garantire la copertura del 100% delle borse di studio agli idonei non beneficiari e per essersi mostrata disponibile ad accogliere immediatamente un atto governativo che vada nella direzione della revisione dei CFU per l’accesso ai servizi regionali.”