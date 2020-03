Cotugno all’ex Caserma Rossi, Provincia: “Ora appalto progettazione”

Soddisfazione della Provincia per disponibilità area ex Caserma Rossi per nuova sede “D.Cotugno”

“Esprimiamo grande soddisfazione per la delibera della giunta del Comune dell’Aquila, che nel programma di ricollocazione ed assetto dell’edilizia scolastica ha previsto l’assegnazione dell’area ex Caserma Rossi alla Provincia dell’Aquila, al fine di realizzarvi la futura sede dei licei afferenti al Convitto “D. Cotugno” – lo affermano il Vice Presidente della Provincia Vincenzo Calvisi con delega edilizia scolastica ed il Consigliere provinciale Francesco De Santis, presidente della commissione edilizia scolastica.

“Ora dunque si può procedere con un protocollo tra Comune e Provincia e relativo studio di fattibilità, individuando congiuntamente immobili da cedere in permuta, con obiettivo di avviare l’appalto di progettazione in corso dell’anno. Le risorse per la progettazione sono state già inserite nella programmazione di bilancio della Provincia per il 2018/2020, a valere su risorse complessive per 13,1 milioni di euro stanziate con delibera Cipe 111/2017.

“Nel frattempo – concludono Vincenzo Calvisi e Francesco De Santis – procedono senza interruzione i lavori di miglioramento sismico sulla sede liceale di Pettino, con avvio a breve dell’ultimo lotto lavori, per un investimento complessivo che supera i 3 milioni di euro e che comprende, oltre agli interventi sulle strutture, anche nuovi impianti ed adeguamento antincendio; una struttura che nel futuro potrà essere a servizio anche di altri istituti che ne avranno necessità, specie per le esigenze connesse alla ricostruzione delle nuove sedi”.