Coronavirus, Roio nel cuore dei suoi figli di Adelaide.

Fulgenzio Ciccozzi ci parla della situazione che stiamo vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus, con un pensieri agli abitanti di Roio, emigrati in Australia tanti anni fa, che si trovano a vivere lo stesso stato di emergenza,

Queste che stiamo trascorrendo, a causa dell’emergenza Coronavirus, sono settimane che mettono a dura prova la forza e il carattere di noi italiani.

É un momento difficile anche per i nostri compaesani che anni fa sono dovuti emigrare in terre lontane dalla nostra per cercare di costruirsi una vita migliore lavorando sodo.

Una vita non certo priva di sacrifici. Sono questi nostri fratelli che contribuiscono a far apprezzare il nome dell’Italia nel mondo e che in questo difficile momento non mancano di farci sentire la loro vicinanza.

Ad Adelaide, nel Sud dell’Australia, c’è una significativa presenza di roiani che mantiene forti legami con il loro paese d’origine, conservandone le tradizioni.

Anche mio nonno materno Antonio fu costretto a emigrare per diciotto lunghi anni in Australia lasciando la sua famiglia a Roio.

La signora Lina, che abita nella città australiana, è particolarmente affezionata al suo paese di provenienza e alla quale ho chiesto una piccola testimonianza in virtù dei difficili giorni che sta attraversando la sua comunità in terra d’Abruzzo.

Quelle che seguono sono le sue parole: “Questo tragico momento che sta vivendo l’Italia a causa del Coronavirus, ha toccato il cuore dei suoi figli sparsi in tutto il mondo e che molti anni fa lasciarono le coste italiane per cercare una vita e un futuro migliore per sé stessi e per le loro famiglie.

A nome mio e di tutta la grande famiglia Totani di Adelaide inviamo questo sincero messaggio d’incoraggiamento ai compaesani di Roio e in particolare di Roio Piano, nostro paese di origine.

Guardando le immagini alla televisione che trasmettono quotidianamente l’orrore che ha colpito la nostra terra nativa, restiamo scioccati e terrorizzati.

I nostri cuori sono spezzati. Ricordatevi che non siete soli in questa lotta.

Vi siamo vicini e insieme a voi combatteremo per vincerla. A voi, sono rivolti i nostri pensieri, le nostre preghiere, il nostro amore con la speranza che tutti possano superare questa immane tragedia. Con affetto, Noi Totani di Adelaide, South Australia. Lina Mercorella Totani”.

Proviamo insieme a loro a gettare il cuore oltre l’ostacolo in modo che il dolce frastuono di ieri possa tornare a gremire il silenzio che scandisce il tempo di questi giorni.

Vorrei terminare con le parole molto significative di una canzone tradizionale abruzzese dedicata all’emigrazione e inizialmente chiamata “Nebbia alla valle”: Sole alla valle, sole alla collina, per le campagne non c’è più nessuno. Addio, addio amore, io vado via. Amara terra mia, amara e bella!

Grazie Lina.

Fulgenzio Ciccozzi