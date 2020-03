Coronavirus, primo caso a Celano.

Un nuovo caso nella Marsica, il primo contagio registrato sul territorio comunale di Celano.

L’annuncio è stato dato dal sindaco Settimio Santilli, che ha rassicurato la cittadinanza.

“È appena arrivata la nota ufficiale della Asl nella quale mi è stato comunicato il primo caso accertato Covid-19 a Celano. Sono in costante contatto con la persona, a cui sin d’ora, a nome della Città di Celano che rappresento, formulo i migliori auguri di pronta guarigione, e con l’Autorità sanitaria locale per gli sviluppi del caso. La persona, avvertiti i primi sintomi, si era già messa in quarantena volontaria e lo è tuttora.

Questa notizia sia da ulteriore monito alla massima prudenza ed attenzione.

Invito caldamente tutti i concittadini a rimanere nelle proprie case. Forza forza forza. Ora più che mai”. Questa la comunicazione del sindaco.

I dati aggiornati della Asl1 di oggi, martedì 31 marzo 2020 alle ore 15:30 parlano di 67 casi certificati nella Marsica. Da ieri 7 casi positivi in più nell’intera provincia dell’Aquila.