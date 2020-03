Coronavirus L’Aquila, un minuto di silenzio e bandiere a mezz’asta per le vittime

Anche il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha raccolto l’appello del presidente della Provincia di Bergamo, il sindaco Gianfranco Gafforelli, rilanciato dal presidente Anci, il sindaco di Bari, Antonio Decaro.

Alle ore 12 di oggi, come tutti i sindaci, davanti al municipio con le bandiere esposte a mezz’asta, ha osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del coronavirus. In questo senso, il sindaco Biondi, in accordo con i familiari delle vittime, ha rinnovato l’invito a tutta l’Italia ad accendere una candela il prossimo 6 aprile, ricorrenza del terremoto dell’Aquila, “per ricordare anche coloro che non ci sono più a causa di tragedie come quella che noi abbiamo vissuto e che l’Italia e il mondo stanno vivendo oggi”.

In allegato, la foto di minuto di raccoglimento del sindaco Biondi di oggi e l'immagine della ricorrenza del 6 aprile.