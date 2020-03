Coronavirus L’Aquila, la via Crucis in diretta sul Capoluogo

Il Capoluogo trasmetterà in diretta La Via Crucis venerdì 3 aprile.

Il Capoluogo manderà in esclusiva in diretta la Via crucis per creare un senso di comunità e unione in un momento difficile e fatto di isolamento come quello che stiamo vivendo a causa del Coronavirus.

La Via Crucis è il rito della Chiesa cattolica con cui si ripercorre il percorso di Gesù che si avvia alla crocifissione sul Golgota.

Nella va Via crucis si parte con la prima stazione, quando Gesù venne condannato dal Sinedrio e si chiude con la deposizione del suo corpo nel Sepolcro.

A causa dell’emergenza Coronavirus, le celebrazioni legate alla Pasqua, come la Via Crucis, andranno in onda sul web per evitare la diffusione del contagio.

La Via Crucis con il cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell’Aquila, sarà in diretta alle 21 dalla parrocchia di Santa Rita ed è stata organizzata dalla Pastorale Giovanile e Vocazionale – L’Aquila.