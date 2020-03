Coronavirus, a Pizzoli uno sportello di ascolto psicologico

Coronavirus: a Pizzoli l’associazione Ji Quatrani sott’aju Monte attiva uno sportello gratuito di ascolto psicologico

L’associazione Ji Quatrani sott’aju Monte di Pizzoli ha attivato un servizio telefonico di ascolto e supporto psicologico rivolto ai cittadini pizzolani costretti, come tutti, alla difficile condizione di isolamento o quarantena domiciliari a causa del Coronavirus.

Sono tante le iniziative di supporto psicologico nate in questo periodo legato all’emergenza Coronavirus per non lasciare nessuno da solo.

“L’attuale situazione di emergenza e di rischio – è il commento di Ciriaco Frusciante, membro dell’associazione – espone a reazioni emotive e di forte disagio psicologico, per questo è stato attivato uno sportello che ha la finalità di dedicare attenzione agli aspetti psicologici ed emotivi dell’emergenza coronavirus, offrendo uno spazio di ascolto, accoglienza, confronto e sostegno ai cittadini”.

Lo sportello è attivo al numero 320 6160908, e sarà gestito dalla dottoressa Lucilla Bernardi (psicologo psicoterapeuta) ed è operativo nei giorni di lunedì, martedì e venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

“Ringraziamo di cuore la dottoressa Bernardi – conclude Frusciante – che con pronta disponibilità ha messo a disposizione gratuitamente la sua professionalità per i cittadini del Comune di Pizzoli in un momento così difficile a causa del Coronavirus. È una situazione inedita per tutti quindi nessuno dovrà essere lasciato solo”.

Ulteriori riferimenti utili: jiquatranipizzoli@gmail.com – studio@lucillabernardi.it – www.lucillabernardi.it