AndràtuttoBAND, la musica per sconfiggere il Coronavirus

AndràTuttoBAND, è l’iniziativa che parla anche aquilano di 8 musicisti sparsi in tutta Italia che “sconfiggono” il coronavirus a suon di musica.

Simone e Leonardo Di Meo sono i due musicisti aquilani che hanno aderito all’iniziativa AndràtuttoBand.

I ragazzi di AndràtuttoBAND provengono davvero da tutta Italia: dal Veneto, uno proprio da Vo’ Euganeo, luogo del primo focolaio d’Italia del coronavirus, dall’Emilia Romagna (Ferrara), dall’Abruzzo (L’Aquila, Pescara) e dalla Campania (Avellino e Salerno)

“In un momento così arido e cupo per l’intera umanità, noi musicisti abbiamo deciso di non fermarci, perché la musica è uno strumento in grado di superare ogni restrizione ed ogni paratia anche ben sigillata”, è il commento dei ragazzi di AndràtuttoBAND.

Così un gruppo di musicisti fino ad ora perfettamente sconosciuti, sono diventati amici poi una band e alla fine hanno scelto un nome significativo al tempo del Coronavirus: AndràTuttoBAND.

“Questo è un progetto che nasce circa un mese fa, da una mia iniziativa, con la quale ho voluto coinvolgere musicisti di tutta Italia per non smettere di suonare e continuare sia a fare ciò che sappiamo meglio fare, sia a intrattenere il nostro pubblico lo stesso, anche se ognuno da casa propria. Così musicisti fino ad allora perfettamente sconosciuti, sono presto diventati una band, sono diventati amici. Abbiamo alla fine scelto un nome significativo: AndràTuttoBAND”, scrivono i ragazzi di AndràtuttoBAND su Facebook.

“In questi giorni – scrive su Facebook il Drummer Donato Gervasio che ha aderito all’iniziativa – c’è stata una parola che abbiamo sentito pronunciare spesso: solitudine. La solitudine di una vita stravolta all’improvviso, che ci ha separato da tutto ciò che avevamo imparato ad avere intorno a noi. Ma la musica non conosce né solitudine, né separazioni. No, non può conoscerne.

Questo video ne è la dimostrazione ed è il frutto di un’iniziativa straordinaria a cui hanno aderito musicisti che non si erano mai incontrati, né conosciuti prima. Dal Veneto all’Emilia Romagna, dall’Abruzzo fino alla Campania, attraversando l’Italia intera. AndràTuttoBAND. Un nome che significa un po’ tutto. Sconosciuti che sono diventati presto amici, compagni di un viaggio straordinario. Per sconfiggere uno dei momenti più tristi della nostra vita e della nostra storia.



E così, eccoci qui. Questo video è il simbolo della speranza, è il simbolo che ce la possiamo fare, nonostante tutto.

Ed è l’auspicio che i nostri sorrisi e la nostra musica possano donarvi quell’attimo di serenità che stavate cercando. Perché, sì, di sorridere non dobbiamo smettere mai.

Non abbiate paura: #andràtuttobene! Si consiglia l’ascolto con cuffia o impianto audio!

#IoRestoACasa #IoRestoACasaASuonare #CoronavirusItalia

Il brano interpretato è uno di quelli famosissimi: Tina Turner, The Best; “Il meglio, come quello che speriamo possa e debba ancora avvenire per tutti”.

Questo il link del video dei ragazzi di AndràtuttoBAND: